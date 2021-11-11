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UEFA'dan Galatasaray'a ceza!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA'dan Galatasaray'a ceza!

UEFA, Marsilya ile deplasmanda oynanan maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle Galatasaray'a 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA, Marsilya ile deplasmanda oynanan maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle Galatasaray'a 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verdi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. haftasında deplasmanda Marsilya ile oynadığı maçta tribün olayları yaşanmış ve mücadele birkaç kez durmuştu. UEFA, yaşanan olayların ardından aldığı kararları açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübe Avrupa'da 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübe 50 bin Euro para cezası verildi. - İSTANBUL

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