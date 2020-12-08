UEFA'dan futsal hakemleri Kamil Çetin ve Ozan Soykan'a görev
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

UEFA'dan futsal hakemleri Kamil Çetin ve Ozan Soykan'a görev

08.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:42
UEFA'dan futsal hakemleri Kamil Çetin ve Ozan Soykan'a görev

UEFA, futsal hakemleri Kamil Çetin ile Ozan Soykan'a Kazakistan ile Macaristan takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası müsabakasında görev verdi.

UEFA, futsal hakemleri Kamil Çetin ile Ozan Soykan'a Kazakistan ile Macaristan takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası müsabakasında görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çetin ve Soykan, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

İlgili Haberler

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev
Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu
Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Öner Erkan Acun Ilıcalı Aras Bulut İynemli
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Ali Palabıyık Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UEFA'dan futsal hakemleri Kamil Çetin ve Ozan Soykan'a görev - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 13:48:13. #1.14#
title