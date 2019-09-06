UEFA'dan futsal hakemi Fatma Özlem Tursun'a görev

FIFA kokartlı Türk futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası'nda görev alacak.

06.09.2019 14:16
UEFA'dan futsal hakemi Fatma Özlem Tursun'a görev

FIFA kokartlı Türk futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Tursun'un Letonya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası'nda UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası, 8-14 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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