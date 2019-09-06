UEFA'dan futsal hakemi Fatma Özlem Tursun'a görev

06.09.2019 14:16

FIFA kokartlı Türk futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Tursun'un Letonya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası'nda UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası, 8-14 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA