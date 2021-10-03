UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na görev - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na görev

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na görev

FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Grup müsabakalarında görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı, Uefa 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 4-10 Ekim tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.

Müsabakalarda FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök de görev yapacak.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Şafak Sezer Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Balotelli Umut Meraş Gökhan Töre Güven Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na görev - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 14:43:27. #1.17#