UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na görev
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Grup müsabakalarında görev alacak.
FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı, Uefa 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Grup müsabakalarında görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 4-10 Ekim tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.
Müsabakalarda FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök de görev yapacak.
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri