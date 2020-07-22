UEFA'dan Fenerbahçe'ye gelir kesintisi UEFA, Fenerbahçe Kulübü'nün Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle, Avrupa kupalarından elde edeceği kazançtan 2 milyon Euro para cezası verildiğini bildirdi.

UEFA, Fenerbahçe Kulübü'nün Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle, Avrupa kupalarından elde edeceği kazançtan 2 milyon Euro para cezası verildiğini bildirdi.UEFA yaptığı açıklamada, 2016'da imzaladığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasında kural ihlalinde bulunan Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını kapsayacak Avrupa kupalarından elde edeceği gelirlerden 2 milyon Euro kesinti yapılacağını açıkladı. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu'nun verdiği karara ilişkin, Fenerbahçe'nin borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle verilen para cezasının 1 milyon Euro'ya indirme ihtimailinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA