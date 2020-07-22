UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza
UEFA, 19 Temmuz 2019'da anlaşma şartlarını yerine getiremediği için Fenerbahçe'ye Avrupa gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon Euro pa cezası verdi.
22.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 22.07.2020 20:00
UEFA, 19 Temmuz 2019'da anlaşma şartlarını yerine getiremediği için Fenerbahçe'ye Avrupa gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon Euro pa cezası verdi.
UEFA'dan Fenerbahçe'ye anlaşma şartlarını yerine getiremediği için ceza geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA