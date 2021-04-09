Fatma Tursun, UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası'nda İsviçre-İspanya maçını yönetecek
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
FIFA kokartlı futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası'nda İsviçre ile İspanya takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.
FIFA kokartlı futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası'nda İsviçre ile İspanya takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'da başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük