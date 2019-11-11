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UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

Erol Ersoy, UEFA tarafından Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.

11.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:33
UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

, UEFA tarafından 19 Yaş Altı Şampiyonası'nda hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.


UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, 13-19 Kasım 2019 tarihleri arasında İsveç'te düzenlenecek UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 9. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak. 9. Grup'ta Ukrayna, İsveç, Slovenya, Estonya takımları mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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