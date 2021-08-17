UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev
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UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev

UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi müsabakalarında görev alacak.

UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "UEFA gözlemcimiz Dilan Deniz Gökçek İşcan, 17-20 Ağustos tarihleri arasında Polonya'da oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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