UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev

UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi müsabakalarında görev alacak.

UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "UEFA gözlemcimiz Dilan Deniz Gökçek İşcan, 17-20 Ağustos tarihleri arasında Polonya'da oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür