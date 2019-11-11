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UEFA'dan Deniz Dilan Gökçek İşcan'a görev

Deniz Dilan Gökçek İşcan, UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası B Grubu'nda Danimarka ile Gürcistan arasındaki maçta hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

11.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:34
UEFA'dan Deniz Dilan Gökçek İşcan'a görev

Deniz Dilan Gökçek İşcan, UEFA Kadınlar Futbol Şampiyonası B Grubu'nda ile Gürcistan arasındaki maçta hakem gözlemcisi olarak görev alacak.


UEFA Gözlemcisi Deniz Dilan Gökçek İşcan, Danimarka ile Gürcistan takımları arasında 12 Kasım Salı günü oynanacak Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.


Danimarka'nın Viborg şehrindeki Viborg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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