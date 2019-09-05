UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu müsabakasında düdük çalacak.

05.09.2019 14:32
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu müsabakasında düdük çalacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz takımları arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu müsabakasını yönetecek. Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki Rajko Miti Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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