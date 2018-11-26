Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Liginde Tottenham - Inter Maçını Yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Liginde Tottenham ile Inter arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Tottenham ile Inter arasında 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.

Wembley Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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YORUMLAR (3)

  • GALATASARAY:
    Biyerlerinizi de yırtsanız şunu aklınızdan çıkarmayın TÜRKİYEDİR GALATASARAY. Değil TFF Topunuz Gelin Bu sene yine şampiyon GALATASARAY. .
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  • FENER:
    bjk lilere geçmiş olsun şimdiden gs derbisine büyük ihtimalle azılı gs li cüneyt çakır verilecek gibi duruyor.
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