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Şampiyonlar Ligi'nde Milan-Atletico Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Şampiyonlar Ligi'nde Milan-Atletico Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Uefa Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül Salı günü Milano'daki San Siro Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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