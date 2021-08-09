UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Young Boys - CFR Cluj mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Young Boys - CFR Cluj mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İsviçre'nin Young Boys ile Romanya'nın CFR Cluj takımları arasında 10 Ağustos 2021 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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