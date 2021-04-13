UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Slavia Prag'ın sahasında Arsenal ile oynayacağı mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Slavia Prag'ın sahasında Arsenal ile oynayacağı mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında 15 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ikinci müsabakasını yönetecek. Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrindeki Eden Arena Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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