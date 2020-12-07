UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev
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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev

07.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:57
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile Club Brugge arasında oynanacak maçı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile Club Brugge arasında oynanacak maçı yönetecek.

Çakır, İtalya'nın Lazio ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında 8 Aralık Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek. İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

-İHA-

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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