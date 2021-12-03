UEFA'dan Beşiktaş'a iyi haber

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Uefa, Beşiktaş Kulübü'ne verilen 2021-2022 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el konulması kararını kaldırdı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah beyazlı kulüp için 2020-2021 sezonunda alınan UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el konulması kararının, kulübün vadesi geçmiş borcu olmaması nedeniyle UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurumu tarafından kaldırıldığı bildirildi.

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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