UEFA'dan Beşiktaş'a iyi haber - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA'dan Beşiktaş'a iyi haber

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA'dan Beşiktaş'a iyi haber

UEFA, Beşiktaş Kulübü'ne verilen 2021-2022 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el konulması kararını kaldırdı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Uefa, Beşiktaş Kulübü'ne verilen 2021-2022 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el konulması kararını kaldırdı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah beyazlı kulüp için 2020-2021 sezonunda alınan UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el konulması kararının, kulübün vadesi geçmiş borcu olmaması nedeniyle UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurumu tarafından kaldırıldığı bildirildi.


UEFA'nın kararı Beşiktaş'a kötü gidişi unutturacak! Avrupa gelirlerinin tümü kulüp kasasında kaldı

UEFA'nın kararı Beşiktaş'a kötü gidişi unutturacak! Avrupa gelirlerinin tümü kulüp kasasında kaldı

 UEFA, Beşiktaş'ın koşullu cezasını kaldırdı

UEFA, Beşiktaş'ın koşullu cezasını kaldırdı

 Bir bu eksikti! Ajax, Beşiktaş'tan tazminat istiyor

Bir bu eksikti! Ajax, Beşiktaş'tan tazminat istiyor

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title