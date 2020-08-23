UEFA'dan Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı cezası UEFA, Danimarka'da oynanan Kopenhag maçının geç başlamasından sorumlu tuttuğu Medipol Başakşehir ile Teknik Direktör Okan Buruk'a uyarı cezası verdi.

UEFA, Danimarka'da oynanan Kopenhag maçının geç başlamasından sorumlu tuttuğu Medipol Başakşehir ile Teknik Direktör Okan Buruk'a uyarı cezası verdi.

UEFA, Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında 5 Ağustos'ta Parken Stadyumu'nda oynanan Kopenhag - Başakşehir karşılaşmasının geç başladığını tespit etti. Sorumlu olarak da turuncu-lacivertli ekip ve Okan Buruk gösterildi. Bu sebeple UEFA, gecikmeden dolayı Medipol Başakşehir ile Teknik Direktör Okan Buruk'a uyarı cezası verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA