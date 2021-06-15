UEFA'dan Avusturyalı futbolcu Arnautovic'e soruşturma
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UEFA'dan Avusturyalı futbolcu Arnautovic'e soruşturma

UEFA'dan Avusturyalı futbolcu Arnautovic'e soruşturma
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından ırkçı sözler sarf ettiği öne sürülen Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından ırkçı sözler sarf ettiği öne sürülen Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran'da EURO 2020 C Grubu'nda oynanan Avusturya-Kuzey Makedonya maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.

Sırp kökenli Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfrettiği iddia edilmişti.

Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise takım arkadaşının ağzını kapatmaya susturmaya çalışmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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