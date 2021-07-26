UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hibernians-Folgore müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hibernians-Folgore müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Hibernians ile Folgore takımları arasında 27 Temmuz Salı günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi İkinci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı