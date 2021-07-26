UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev
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UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev

UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Malta'nın Hibernians ile San Marino'nun Folgore takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Malta'nın Hibernians ile San Marino'nun Folgore takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Malta'nın Ta'Qali şehrindeki Centenary Stadı'nda yarın oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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