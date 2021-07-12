UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Belarus'un FC Shakhtyor Soligorsk ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Birinci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Belarus'un FC Shakhtyor Soligorsk ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Birinci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki FK Cukaricki Stadyumu'nda saat 22.30'da başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler 'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı