UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
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UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Belarus'un FC Shakhtyor Soligorsk ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Birinci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Belarus'un FC Shakhtyor Soligorsk ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Birinci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki FK Cukaricki Stadyumu'nda saat 22.30'da başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler 'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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