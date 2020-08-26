UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Arnavutluk'un FK Kukesi ile Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu karşılaşmasını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Arnavutluk'un FK Kukesi ile Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu karşılaşmasını yönetecek.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak maçta, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Kaynak: DHA