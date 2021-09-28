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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A grubu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında 30 Eylül Perşembe günü oynanacak Uefa Avrupa Ligi A grubu müsabakasını yönetecek.

Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrindeki Letna Stadyumu'nda saat 19.45'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Halis Özkahya ise AVAR olarak görev yapacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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