UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ile Portekiz'in Santa Clara takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ile Portekiz'in Santa Clara takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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