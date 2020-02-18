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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu müsabakasını yönetecek.

18.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:01
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Türk hakemlerden , 'nın Eintracht ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu müsabakasını yönetecek.

Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev yapacak.


Kaynak: DHA
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