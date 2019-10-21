UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Leipzig-Zenit maçını Ali Palabıyık yönetecek.

21.10.2019 11:10
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Leipzig-Zenit maçını Ali Palabıyık yönetecek.


FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Almanya'nın Leipzig ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesini yönetecek.


Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Stadyumu'nda, TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak. Maçın VAR hakemleri olarak da Massimiliano Irrati ile Mete Kalkavan görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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