Uefa'dan ali palabıyık'a görev

08.09.2019 12:49

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Karadağ ile Çekya arasında 10 Eylül Salı günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçını yönetecek.

Karadağ'ın Podgoriçe şehrindeki Gradski Podgorica Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Kaynak: DHA