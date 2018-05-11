UEFA, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisarspor'u Tebrik Etti

UEFA, Fenerbahçe'yi finalde geçerek Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Akhisarspor'u tebrik etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor için tebrik mesajı yayınladı.

"TEBRİKLER AKHİSARSPOR"

Türkçe bir şekilde tebrik mesajı yayınlayan UEFA şu ifadelere yer verdi;

"Tebrikler Akhisarspor! Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazandı ve gelecek yıl ilk defa Avrupa'da mücadele edecek!"

Kaynak: Skorer

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