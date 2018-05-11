UEFA, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisarspor'u Tebrik Etti

Fenevliler çıldırsın :-))
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BEYZA GÜRAL: çıldırmıyoruz, gurur duyuyoruz
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UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor için tebrik mesajı yayınladı.
"TEBRİKLER AKHİSARSPOR"
Türkçe bir şekilde tebrik mesajı yayınlayan UEFA şu ifadelere yer verdi;
"Tebrikler Akhisarspor! Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazandı ve gelecek yıl ilk defa Avrupa'da mücadele edecek!"