UEFA'dan A Milli Takım'a "asker selamı" cezası kınama; TFF'ye 50 bin euro para cezası
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UEFA'dan A Milli Takım'a "asker selamı" cezası kınama; TFF'ye 50 bin euro para cezası

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 50 bin euro para cezaları verdiğini duyurdu.

20.12.2019 22:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:48
UEFA'dan A Milli Takım'a

UEFA, 2020 Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 50 bin avro para cezaları verdiğini duyurdu.


UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim'de Arnavutluk ve 14 Ekim'de Fransa maçlarında asker selamı verdiği gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması açılan milli futbolcular ve TFF'ye ilişkin kararların verildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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