UEFA'da Medipol Başakşehir bir üst tura yükseldi; Beşiktaş ve Trabzonspor hüsrana uğradı
UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi son maçlarında Türkiye adına mücadele eden Medipol Başakşehir deplasmanda Almanya'nın Monchengladbach takımını 2-1 ile geçerek J Grubu'nu lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Trabzonspor Basel karşısında 2-0 kaybederken, Beşiktaş Wolverhampton'a 4-0 yenildi
13.12.2019 01:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:46
UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi son maçlarında Türkiye adına mücadele eden Medipol Başakşehir deplasmanda Almanya'nın Monchengladbach takımını 2-1 ile geçerek J Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi.
Medipol Başakşehir'in galibiyeti ülke puanı açısından kritik önem arz ediyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com