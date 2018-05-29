UEFA, Cenk Tosun'un Golünü Şampiyonlar Liginde Yılın Golüne Aday Gösterdi
UEFA, Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun'un Şampiyonlar Liginde Porto'ya karşı attığı golü Devler Liginin en iyi golüne aday gösterdi.
UEFA, Real Madrid'in şampiyonluğuyla tamamlanan 2017/18 sezonu Şampiyonlar Ligi'nin "en"lerini belirlemeye başladı.
12 ADAY ARASINDA CENK DE VAR
Bu doğrultuda Devler Ligi'nde yılın golünü seçmek için bir oylama başlatan Avrupa futbolunun patronu, 12 aday arasında Cenk Tosun'a da yer verdi. Devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcunun Siyah Beyazlılar'ın G grubunda Porto'yla oynadığı ilk maçta Iker Casillas'a attığı gol turnuvada yılın golüne aday gösterildi.
İŞTE ADAY OLAN DİĞER GOLLER:
Gareth Bale (Borussia Dortmund-Real Madrid)
Edin Dzeko (Chelsea-Roma)
Mohamed Salah (Liverpool-Roma)
Antoine Griezmann (Liverpool-Roma)
Mohamed Salah (Manchester City-Liverpool)
Sadio Mane (Porto-Liverpool)
Lionel Messi (Barcelona-Chelsea)
Sadio Mane (Liverpool-Spartak Moskova)
Stephan El Shaarawy (Roma-Chelsea)
Cristiano Ronaldo (Juventus-Real Madrid)
Gareth Bale (Real Madrid-Liverpool)
-
CUMHURBAŞKANI mitinglerinde neden hiç işçiden emekliden köylüden konuşmuyor varsa yoksa Chp üzerinden konuşuyor sadece Akp seçmenide sadece alkışlıyor geçen bizim akhisara geldi gittim mitinge AkhisarSporla başladı İstanbuldaki yaptığı projelerden konuştu Muharrem İNCE dedi Eyyyyy Kılıçdaroğlu dedi yine zerre ekonomik kalkınmadan konuşmadı ve kalabalığın içindeki akp uyelleri alkış alkış diyor ordakilerde alkışlıyor acayip bir şekildeCevap Yaz 17 8 Yayından KaldırADSİZ: Eyyyyyy buraya yorum yapan zat sen kimsin.Yayından KaldırKAHKAHKAH KİHKİHKİH: Yunus kardeş, iyi ki yazmışsın, valla hiç tahmin dahi edemezdim. Neden eğitimsiz üç çocuk deyip durduğunu şimdi anladım.Yayından Kaldır
-
YILIN GOLÜ SOWUN BURSAYA ATTIĞI GOLDÜRCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
-
GRİZMAN LİVERPOL-ROMA MAÇINDA TİRBÜNDEN Mİ GOL ATTI. . .Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır