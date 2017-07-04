UEFA Bölgeler Kupası Resmi Yemeği Düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda İstanbul'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası'nın resmi yemeği düzenlendi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF adına Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın katıldığı yemekte, UEFA delegesi David Martin ile turnuvada yer alan takımların temsilcileri yer aldı.



Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olan Ali Düşmez, yaptığı konuşmada, "Türkiye'de sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bölgeler Kupası, bir amatör futbol turnuvası olmasına rağmen oynanan futbol profesyonel seviyede. Biz TFF olarak en iyi şekilde Türk misafirperverliğini gösteriyoruz ve bundan sonraki UEFA organizasyonlarının da en büyük adayıyız." ifadelerini kullandı.



Turnuvada UEFA'yı temsil eden Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu Başkanı David Martin ise, "İstanbul'da çok güzel bir organizasyon yapılıyor ve Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. TFF'nin sağladığı olanaklar beklentilerin çok üzerinde. Riva tesislerinden hepimiz çok etkilendik. Bu mükemmel ev sahipliği için Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



Yemekte ayrıca TFF yetkilileri tarafından UEFA delegasyonu ve katılımcı takımlara turnuva anısına çeşitli hediyeler verilirken UEFA temsilcileri de plaket takdim etti.