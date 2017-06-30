UEFA Bölgeler Kupası'nın Medya Günü Yapıldı

UEFA'nın en iyi amatör futbol takımlarını bir araya getiren ve bu yıl Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenecek UEFA Bölgeler Kupası finallerinin medya günü yapıldı.



Riva'daki TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki etkinlikte konuşma yapan TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, turnuvaya katılacak takımları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Bu güzel oyunda rakip olacağız ama dostluğu hem spor sahasında hem de tüm dünyada göstermeye çalışacağız. Tek bir şampiyon çıkacak ama dostluk ve kardeşlik şimdiden kupayı aldı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Düşmez, Türkiye'nin amatör sporcu açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, amatör sporcu sayısı açısından dünyada en önde. 300 bin civarında amatör sporcumuz var, 6 bin spor kulübü 28 bin takımla amatör liglerde mücadele ediyoruz. Türkiye'de 90 bin civarında amatör müsabakalar oynanıyor." şeklinde konuştu.



İstanbul Bölge Karması'nın teknik direktörlüğünü yapan Kamil Doygun ise açıklamasında, "Çok iyi bir hazırlık döneminden sonra finallere kadar geldik. Son 8'e kalan tüm takımların hepsi çok kaliteli. Çok iyi bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Diğer takımların teknik sorumluları da Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek şampiyon olmak istediklerini söylediler.