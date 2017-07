UEFA Bölgeler Kupası Medya Günü Yapıldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası finali medya günü yapıldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, İrlanda temsilcisi Bölge 2 Teknik Direktörü Gerry Davies, takım kaptanı Kenneth Hoey, Zagreb Teknik Direktörü Tomislav Gricar ile takım kaptanı Zeljko Stulec katıldı.



Zagreb Teknik Direktörü Gricar, turnuvada finale yükselmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bizim dışımızda diğer takımlar da çok iyiydi. Pazar günkü mücadelede herkesin keyif almasını ve eğlenmesini umuyorum. Bu bir futbol savaşı değil. O yüzden umarım hak eden kazanır. Riva tesisleri ile ilgili konuşmak istiyorum. Gerçekten mükemmel bir tesis. Avrupa'da birçok ülkeyi gezdim, çok fazla kamp tesisi gördüm. Ancak bu kadar mükemmelini hiç görmemiştim. Yetkililere çok teşekkür ediyorum. Sahadaki oyuna geri dönersek ben oyuncularımdan keyif almalarını istediğimi söylüyorum. Benim için önemli olan kazanmak ve oynadığımız oyundan keyif almak. Umarım finalde de bunu başarabiliriz ve keyifli ayrılırız."



Bölge 2 Teknik Direktörü Gerry Davies, çok iyi takımlar arasından finale geldiklerini vurgulayarak, "Finalde olmak mükemmel bir duygu, çok mutluyum. 2015 yılındaki finalde yine Zagreb takımıyla karşılaşmıştık ve evimizdeki maçı kazanmıştık. Şimdi farklı bir yerdeyiz, farklı oyuncularla oynuyoruz. O nedenle bu sefer daha farklı olabilir. Daha zor bir turnuva geçirdik. Bu baskının altından kalkmaya çalışacağız. Riva tesisleri gerçekten dünya klasmanında. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Burada her türlü imkana sahibiz. Türkiye Futbol Federasyonuna da teşekkür etmek istiyorum. Yapılan bu tesis sayesinde altyapı oyuncularına büyük destek veriliyor. Federasyonun böyle bir şeye destek vermesi çok anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.