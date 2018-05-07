UEFA, Beşiktaş'la Süper Ligde 100. Maçına Çıkan Şenol Güneş'i Tebrik Etti
UEFA, Kayserispor karşılaşmasıyla Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 100. kez sahaya çıkan Şenol Güneş'i tebrik etti.
Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 3 sezonda 99 lig maçında sahada yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki bu karşılaşmalarda rakiplerine 66 kez skorda üstünlük sağlarken, 20 karşılaşmayı berabere tamamladı, 13 maçta ise mağlup oldu. Şenol Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 92 gol gördü.
SÜPER LİG'DE BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA 100. KEZ SAHAYA ÇIKTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başında Süper Lig'de 100. kez sahaya çıktı.
UEFA KUTLAMA MESAJI YAYINLADI
UEFA, Şenol Güneş'in "dalya"sını unutmadı ve bir paylaşım yaptı. UEFA'nın Almanya hesabınadn yapılan paylaşımda Şenol Güneş'in 100. maçına çıkacağı vurgusu yapılırken "Saygı" ifadeleri kullanıldı.
-
yakında hollywooddanda bir ödül gelecek az kaldı.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
-
ŞENOL GÜNEŞ ADAMIN KRALIDIRCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
-
Son dakıka !!! Sahne sanatları fakultesınde de bır odul var senola..Yılın en ıyı tıyatrocusu secıldı..Alkıs lutfen ...Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
Nedense turk futbolunu karstrnlari bu gavrlar tebrk ediyor bu samimiyet gozmzdn kacmiyor fotocu pisliklerCevap Yaz Yayından Kaldır
-
yakinda sinemalara cikacak vizyondan dusmez cok tutar benceCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır