UEFA, Bayern Münih ile Sevilla arasında 24 Eylül Perşembe günü Budapeşte'de oynanacak UEFA Süper... UEFA, Bayern Münih ile Sevilla arasında 24 Eylül Perşembe günü Budapeşte'de oynanacak UEFA Süper Kupa maçına stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınacağını açıkladı.

UEFA, Bayern Münih ile Sevilla arasında 24 Eylül Perşembe günü Budapeşte'de oynanacak UEFA Süper Kupa maçına stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınacağını açıkladı. - İSTANBUL Kaynak: İHA