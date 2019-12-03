UEFA Başkanı Ceferin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ırkçılığı körüklemekle suçladı

03.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:27

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ırkçılığı körüklemekle suçladı.



Geçen ekim ayında Bulgaristan-İngiltere karşılaşmasında Bulgar taraftarlarının ırkçı tezahüratını kınayan Johnson, UEFA'dan bu konuda daha sert olması çağrısında bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle