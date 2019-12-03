UEFA Başkanı Ceferin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ırkçılığı körüklemekle suçladı
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UEFA Başkanı Ceferin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ırkçılığı körüklemekle suçladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ırkçılığı körüklemekle suçladı. Ceferin, Boris Johson'ın burkalı Müslüman kadınlar için sarf ettiği sözleri hatırlatarak, İngiltere Başbakan’nın sözlerinin ırkçılık olaylarını körüklediğini ileri sürdü

03.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:27
UEFA Başkanı Ceferin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ırkçılığı körüklemekle suçladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Başbakanı 'ı ırkçılığı körüklemekle suçladı.


Geçen ekim ayında Bulgaristan-İngiltere karşılaşmasında Bulgar taraftarlarının ırkçı tezahüratını kınayan Johnson, UEFA'dan bu konuda daha sert olması çağrısında bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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