UEFA Başkanı Ceferin: Devletin, TFF ve kulüplerin sıkıntılarını aşmaları için gösterdiği çabayı...

İSTANBUL - Türk heyeti, UEFA Başkanı Aleksander Cefer'i makamında ziyaret ederken, özellikle Türk kulüplerinin mali yapısıyla ilgili görüşmeler yapıldı. UEFA Başkanı Ceferin, Türkiye Devleti'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu çabasını takdir ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyet ile birlikte UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen ziyarete, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Onur Alkın Kalkavan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Türk heyeti, ilk olarak UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile öğle yemeğinde bir araya gelirken ardından yapılan görüşmeler son derece samimi bir ortamda gerçekleşti. Görüşmelerde karşılıklı iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirilirken Türkiye ve Dünya futbol gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili son hazırlıklar ele alınırken, UEFA'nın futbolu yaygınlaştırma ve her kesimin futbol oynamasını amaçlayan UEFA Grow ve UEFA Grassroots çalışmaları konusunda yapılacak iş birliği kapsamındaki projeler değerlendirildi.

BAKAN KASAPOĞLU: SPORTİF, MALİ VE İDARİ DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Bakan Kasapoğlu, Türk Futbolu'nun yeni göreve gelen TFF ile birlikte artık yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, "Türkiye'nin Gençlik ve Spor Bakanı olarak Nyon'a, Nihat Özdemir Bey ve TFF yönetimimin, UEFA Başkanı dostumuz Ceferin ile yaptığı görüşmeye, hükümet olarak futbolun gelişimine verdiğimiz önemi göstermek için katıldık" dedi. Bakan Kasapoğlu, bütün kulüplerle birlikte sportif, mali ve idari dönüşümü gerçekleştirebilmek için çalışacaklarını vurgularken, bakanlık olarak sadece futbol özelinde değil, tüm branşlarda 'büyük dönüşüm hamlesi' için hazırlıklarını yaptıklarını ve hem kulüpleri hem de tüm federasyonları destekleyeceklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, bugün Avrupa'nın en modern statlarına, tesislerine sahip olan Türkiye'nin, başta UEFA olmak üzere uluslararası alanda organizasyonel bakımdan kabul gördüğünü, bunun da en önemli göstergesinin bu yıl İstanbul'da oynanacak Süper Kupa finali ve önümüzdeki sezon yine İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali olduğunu hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunun bir diğer önemli sorununun ise finansal konularda yaşanan problemler olduğunu aktararak, "Kulüplerimiz bazındaki büyük borçlanmalar, bütün kulüplerimizi içine alan bir girdaba dönüşmüş durumda. Bu girdaptan şeffaflık ve kurumsallık anlayışıyla ilkelerimizden ödün vermeden çıkacağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca, Türk futbolu için önümüzdeki sürecin futbolcu yetiştirme ve ihraç etme süreci olduğunun altını çizerek, "Türk futbolu için markalaşmanın hızlanması ve kurumsallaşması gereken bir dönemdeyiz" diye konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR: UEFA İLE İŞ BİRLİĞİMİZ DAHA DA GÜÇLENECEK

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Vodafone Park'ta 14 Ağustos'ta yapılacak UEFA Süper Kupa maçı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini ve ülkece bu organizasyonların heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Başkan Özdemir, "Türkiye güçlü bir ülke. Bu gücümüzü 2 finali de en iyi şekilde düzenleyerek göstereceğiz. Sayın Ceferin ile de çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı, projelerimizi anlattık. UEFA ile TFF arasındaki iş birliği ortak projelerle daha da güçlenecek. Türk futbolunu daha da üst seviyelere taşımak için tüm çabamızı ortaya koyacağız" dedi.

SERVET YARDIMCI: PROJELERİMİZİ BİR AN EVVEL UYGULAYACAĞIZ

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı da UEFA ile olan ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, her alanda iş birliğini daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi. Servet Yardımcı, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Grassroots ve Grow çalışmalarına odaklandık. Bunun için UEFA ile birlikte her türlü çalışmayı yapıyoruz. Türkiye'de özellikle futbol oynayan çocuklarımızın sayısının artırılması için bu projeleri Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte bir an evvel uygulamaya sokacağız" dedi.

UEFA BAŞKANI CEFERIN: TÜRK KULÜPLERİNİN GELİŞİMİ İÇİN YAPILAN BU ÇABALAR GERÇEKTEN ÇOK SAYGI DEĞER

UEFA Başkanı Ceferin ise Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki Türk heyetinin UEFA ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Türkiye'de futbolun özerk bir yapıda olmasına rağmen devletin, TFF ve kulüplerin sıkıntılarını aşmaları için gösterdiği çabayı takdirle takip ettiklerini kaydeden Ceferin, "UEFA ile iş birliği ve Türk kulüplerinin gelişimi için yapılan bu çabalar gerçekten çok saygı değer. Türkiye'ye yaptığım ziyarette, Türkiye'de futbolun gerek mali, gerek idari, gerekse sportif yönden gelişimi için iş birliği talepleri olmuştu. Bu bizim UEFA olarak devlet başkanlarından bakanlarından görmeye çok alışık olduğumuz girişimler değil. UEFA olarak bu konularda TFF ile iş birliğimiz devam edecek" dedi.

Ceferin, Türkiye'nin gerek UEFA Avrupa Ligi, gerekse Şampiyonlar Ligi finallerini daha önce de düzenlediğini ve tüm dünyanın takip ettiği bu finalleri çok başarıyla organize ettiğini belirterek, "Önümüzdeki sezon oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin de dünyanın en güzel kentlerinden biri olan İstanbul'da başarıyla gerçekleştirileceğine inancım tam" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, ziyarette UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e A Milli Takım forması ve çeşitli hediyeler takdim etti.

