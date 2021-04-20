Aleksander Ceferin: "Bu kaos bizi daha güçlü yapacak"
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Aleksander Ceferin: "Bu kaos bizi daha güçlü yapacak"

Aleksander Ceferin: 'Bu kaos bizi daha güçlü yapacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin 45. UEFA kongresinde, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurduğunu açıkladığı Avrupa Süper Ligi'ni eleştirerek, "Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce başlayan kriz bizi sadece daha da güçlendirecek" dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin 45. UEFA kongresinde, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurduğunu açıkladığı Avrupa Süper Ligi'ni eleştirerek, "Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce başlayan kriz bizi sadece daha da güçlendirecek" dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, dün futbol dünyasına bomba gibi düşen Avrupa Süper Ligi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. 45. UEFA Kongresi'nde üye ülkelere ve yetkililere seslenen Başkan Ceferin, bu krizden daha güçlü çıkacaklarını belirterek, "Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce başlayan kriz bizi sadece daha da güçlendirecek. Futbol her zamankinden daha güçlü bir şekilde çıkacak. Çünkü Avrupa için futbolun ne kadar önemli olduğu gün yüzüne çıktı. Futbol kimseye ait değil. Futbol herkese ait, çünkü futbol mirasımızın bir parçası. Tarihe saygı, geleneğe saygı, başkalarına saygı. Bu bir şey ifade ediyor. Bugün büyük ve dokunulmaz olduğunu düşünen kulüpler nereden geldiklerini hatırlamalılar. ve bugün Avrupa devleri iseler bunun kısmen UEFA sayesinde olduğunu anlamalılar. UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerekiyor. Bu reformlarla geleceğin futbolunu inşa ettiğimize inanıyorum. Birkaç bencil insan güzel oyunu öldürmeye çalışıyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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