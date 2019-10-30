UEFA, Başakşehir oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin asker selamına soruşturma başlattı

UEFA, Başakşehir oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin Avrupa Ligi'nde Wolfsberger ile oynanan maçta yaptığı asker selamına soruşturma başlattı.

30.10.2019 16:07
UEFA, Başakşehir oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin asker selamına soruşturma başlattı

UEFA, Başakşehir oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin Avrupa Ligi'nde Wolfsberger ile oynanan maçta yaptığı asker selamına soruşturma başlattı.


Başakşehir kulübü oyuncuları İrfan Can Kahveci ile ilgili soruşturma başlatıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Paylaşımda "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı" denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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