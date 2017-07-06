UEFA Başakşehir Fatih Terim Stadı 'Nı Denetliyor

UEFA, Süper Lig'i 2'inci bitirerek Şampiyonlar Lig'i 3'üncü Ön Eleme Tur'u hakkını elde eden Başakşehir Fatih Terim Stadı'nı iki gündür denetliyor. Bugünde Stad'ı gezen yetkililer, eksiklikleri tespit ederek, Başakşehir yöneticilerine bildirdi. kulüpten alınan bilgiye göre, UEFA yetkililerinin Fatih Terim Stadı'nı beğendikleri ve çok büyük sorunla karşılaşmadıkları bildirildi. - İstanbul