UEFA, Avrupa Süper Ligi projesine katılan kulüplere yönelik yaptırımlarını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

UEFA, Avrupa Süper Ligi projesine katılan kulüplere yönelik yaptırımlarını açıkladı

UEFA, Avrupa Süper Ligi projesine katılan kulüplere yönelik yaptırımlarını açıkladı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

UEFA, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılma kararı alan 9 kulübe maddi yaptırımlarda bulunurken, organizasyonda ısrar eden Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında disiplin sürecinin başlatılacağını duyurdu.

UEFA, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılma kararı alan 9 kulübe maddi yaptırımlarda bulunurken, organizasyonda ısrar eden Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında disiplin sürecinin başlatılacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter ve Atletico Madrid ile UEFA'nın kulüp turnuvalarına bağlılıklarını teyit eden mutabakat imzalandığı belirtildi.

Buna göre, Avrupa Süper Ligi girişiminin hata olduğunu kabul edip özür dileyen bu kulüplerin, UEFA turnuvalarından bir sezonda elde edecekleri gelirin yüzde 5'ine el konulacak.

UEFA'ya ve organizasyonlara bağlı kalma sözü veren kulüpler, benzer bir turnuvaya katılmaları halinde 100 milyon avro, taahhütlere aykırı davranmaları durumunda ise 50 milyon avro ceza ödeyecek.

Avrupa Süper Ligi oluşumuyla tüm resmi bağlarını koparmak için gerekli adımları atacak olan 9 kulüp, Avrupa genelindeki gençlik projelerinde harcanmak üzere toplam 15 milyon avro bağışta bulunacak. Kulüplerin el konulan gelirleri de aynı amaçla kullanılacak.

Girişimden ayrıldığını duyurmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüpleri ise derhal UEFA'nın disiplin kurullarına havale edilecek.

Ceferin: "UEFA bu kulüplerle daha sonra ilgilenecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Bu para cezalarının hiçbiri UEFA tarafından tutulmayacak. Avrupa'daki gençlik futboluna yatırım yapılacak. Dokuz kulüp hatasını fark ederek Avrupa futboluna bağlılıklarını göstermek için harekete geçti. Ancak aynı şey, sözde Süper Lig'de kalan kulüpler için söylenemez. UEFA bu kulüplerle daha sonra ilgilenecek." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

UEFA'dan Avrupa Süper Ligi kararı! Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya soruşturma açıldı
UEFA'dan Avrupa Süper Ligi kararı! Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya soruşturma açıldı
Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi peş peşe kötü haberler! 4 isim kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi peş peşe kötü haberler! 4 isim kadrodan çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Aykut Erdoğdu
Magazin Alişan Özcan Deniz Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Diego Salih Uçan Serdar Aziz Ali Tandoğan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Demir Çelik Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: UEFA, Avrupa Süper Ligi projesine katılan kulüplere yönelik yaptırımlarını açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 22:40:10. #1.16#

title