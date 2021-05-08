UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin 9 kurucu takımına yaptırım uyguladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin 9 kurucu takımına yaptırım uyguladı

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin 9 kurucu takımına yaptırım uyguladı
BBC - Haberler | Dünya

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu takımındann dokuzuna yaptırım uyguladığını açıkladı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu takımından 9'una yaptırım uyguladığını açıkladı. Alınan karara göre bu 9 kulübün UEFA müsabakalarında elde edeceği bir sezonluk gelirlerinin yüzde 5'ine el konulacak.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada 9 takımın İngiliz takımları Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur; İtalyan takımları Milan ve İnter ile İspanyol Atletico Madrid olduğu belirtildi.

Ayrıca UEFA, kulüplerin bu girişimleri sebebiyle taraftarlarından, ulusal federasyonlar ile liglerden, diğer Avrupa kulüplerinden ve UEFA'dan özür dilediğini duyurdu.

9 kulüp, Süper Lig projesinin bir hata olduğunu kabul ederek, yapılan görüşmeler sonucunda UEFA'ya bazı taahhütlerde daha bulundu.

Bu taahhütlere göre her kulüp;

'Diğer 3 takımla ilgili karar daha sonra alınacak'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, karara ilişkin yaptığı açıklamada, UEFA'nın bu taahhütlerle yoluna pozitif bir ruhla ilerlemek istediğini kaydetti.

Ödenecek cezaların UEFA kasasına girmeyeceğini belirten Ceferin, elde edilen gelirin altyapı yatırımları için harcanacağını söyledi.

Ceferin, 9 kulübün hatasını çabucak kabul ettiğini ancak diğer 3 takımla ilgili kararların daha sonra alınacağını aktardı.





Tepkiyle karşılanmıştı

İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan AC Milan, İnter Milan ve Juventus, Nisan ortasında 20 takımdan oluşacak Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamıştı.

UEFA, yerel lig ve federasyonlar ile taraftar grupları karara sert tepki göstermişti.

Ceferin, "Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak" diye konuşmuştu.

Tepkilerin ardından kurucular arasında yer alan altı İngiliz kulübüyle birlikte İtalya'dan Milan ve Inter Milan ile İspanya'dan Atletico Madrid de ligden çekildiklerini açıklamıştı.

Manchester United Başkanı Joel Glazer, kulübün Avrupa Süper Ligi girişiminin neden olduğu "rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullanmıştı. Glazer, "Kökleri derinlerde olan geleneklere yeterince saygı göstermedik" demişti.

Inter tarafından yapılan açıklamada ise "Artık Süper Lig projesinin bir parçası değiliz. Taraftarlarımıza en iyi futbol tecrübesini sunmaya adanmış durumdayız" ifadeleri yer almıştı.

Atletico Madrid de bu projeye katılırken bulunan koşulların artık mevcut olmadığını ve projeden çekildiklerini duyurmuştu.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin 9 kurucu takımına yaptırım uyguladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 04:37:20. #1.14#

title