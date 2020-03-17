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Avrupa, Spor

UEFA, Avrupa Şampiyonası'nı 1 yıl erteledi

UEFA'nın acil koduyla 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı telekonferans toplantı yarım saat önce başladı.

17.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:51
UEFA, Avrupa Şampiyonası'nı 1 yıl erteledi

UEFA'nın acil koduyla 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı telekonferans toplantı yarım saat önce başladı. Alacağı önlemler doğrultusunda ilk kararını açıklayan UEFA, Avrupa Şampiyonası'nın korona virüs tehdidi nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihinde oynanacağını belirtti. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi için alınacak kararlar da toplantı sonrası belli olacak.


UEFA'nın kendisine üye ülke federasyonlarıyla yapacağı toplantı, saat 15.00 itibariyle başlarken, toplantının ilk gündem maddesi olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'yla ilgili karar da belli oldu. İlk olarak Norveç Futbol Federasyonu tarafından açıklanan karara göre, Avrupa Şampiyonası'nın korona virüs salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacağı belirtildi. Gündemin diğer maddeleriyle ilgili gelişmeler ise daha sonra belli olacak. UEFA, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili olarak genel durumu değerlendirip karar alacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündemindeki ilk konu ise 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali. TFF, organizasyonla ilgili çekincelerini UEFA'ya aktarırken, bu maçlarla ilgili kararın, telekonferansla yapılacak olan toplantının ardından UEFA'nın kendi içinde yapacağı toplantıda belli olacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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