UEFA Avrupa Ligine Direk Katılacak Akhisarspor, Avrupa'nın Dev Kulüpleri ile Eşleşebilir

Akhisarspor, Türkiye Kupası şampiyonu olarak yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Kasasını dolduracak yeşil-siyahlılar, Avrupa'nın dev kulüplerini de ağırlayacak. Kupayı kazanıp sponsorlar ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan en az 3 milyon Dolar gelir elde etmeyi garantileyen Akhisar, UEFA'dan Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı için de 2.6 milyon Euro alacak.

Temsilcimiz, grupta her galibiyete 360 bin, beraberliğe 120 bin Euro gelir elde edecek. Akhisar, UEFA'da grubundan lider çıkarsa 600, ikinci olursa 300 bin Euro, bunların yanında son 32 turuna kalırsa 500 bin Euro daha alacak.

AVRUPANIN DEVLERİ İLE EŞLEŞECEK

Yeni sezonda UEFA'da yer alacak İngiltere'den Chelsea ve Arsenal, İtalya'dan Inter ve Milan, Fransa'dan Monaco ve Marsilya, Almanya'dan Bayer Leverkusen gibi dev kulüpler, Akhisarspor'un muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.