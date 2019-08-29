UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kuraları çekiliyor
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yarın yapılacak
29.08.2019 11:30
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yarın yapılacak.
Etkinliğin ilk aşamasında karşılaşacak takımlar, Türkiye saati ile 14.00'te Monaco'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com