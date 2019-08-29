UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kuraları çekiliyor

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kuraları çekiliyor

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yarın yapılacak

29.08.2019 11:30
UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kuraları çekiliyor

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yarın yapılacak.


Etkinliğin ilk aşamasında karşılaşacak takımlar, Türkiye saati ile 14.00'te Monaco'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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