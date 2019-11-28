UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 1 (Maç sonucu)
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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor, İspanyol ekibi Getafe'yi ağırladı.

28.11.2019 20:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:05
UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 1 (Maç sonucu)

UEFA Ligi C Grubu 5. haftasında , İspanyol ekibi 'yi ağırladı. Müsabakadan konuk ekip 1-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Fıratcan Üzüm'ün ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Chichizola'da kaldı.

24. dakikada Avdijaj sağ taraftan getirdiği topu kale sahası içine doğru gönderdi. Kaleciden seken meşin yuvarlağa Muhammet Akpınar'ın vuruşu yandan auta çıktı.

37. dakikada Molina'nın ceza sahası içine ortasında Mata'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

50. dakikada Kenedy'in sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Mata düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

55. dakikada Kenedy'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Molina'dan önce topa müdahale eden Fernandes tehlikeyi önledi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Serkan Asan xx, Hosseini x (Campi dk. 70 x), Fernandes xx, Abdurrahim Dursun xx, Kerem Baykuş x (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 89 ?), Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xx, Avdijaj xx (Behlül Aydın dk. 59 x), Fıratcan Üzüm xx, Muhammet Akpınar xx

Yedekler: Uğurcan Çakır, Obi Mikel, Nwakaeme, Sörloth

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Getafe: Chichizola xx, Nyom xx, Djene xx, Bruno xx, Olivara xx, Portllo xx, Arambarri xx, Fajr xx, Kenedy xx (Cucurella dk. 86 ?), Molina xx (Angel Rodriguez dk. 62 x), Mata xx (David Timor dk. 73 x)

Yedekler: Soria, Suarez, Jason, Hugo Duro

Teknik Direktör: Jose Bordalas

Gol: Mata (dk. 50) (Getafe)

Sarı kartlar: Hosseini, Serkan Asan (Trabzonspor), Fajr, Nyom, Cucurella (Getafe)

(İHA)

Kaynak: İHA
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