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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor, İspanyol ekibi Getafe'yi ağırlıyor.

28.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:03
UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 0 (İlk yarı)

UEFA Ligi C Grubu 5. haftasında , İspanyol ekibi 'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada Fıratcan Üzüm'ün ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Chichizola'da kaldı.


24. dakikada Avdijaj sağ taraftan getirdiği topu kale sahası içine doğru gönderdi. Kaleciden seken meşin yuvarlağa Muhammet Akpınar'ın vuruşu yandan auta çıktı.


37. dakikada Molina'nın ceza sahası içine ortasında Mata'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.


Stat: Medical Park


Hakemler: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx


Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Serkan Asan xx, Hosseini xx, Fernandes xx, Abdurrahim Dursun xx, Kerem Baykuş xx, Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xx, Avdijaj xx, Fıratcan Üzüm xx, Muhammet Akpınar xx


Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, Obi Mikel, Behlül Aydın, Nwakaeme, Sörloth


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Getafe: Chichizola xx, Nyom xx, Djene xx, Bruno xx, Olivara xx, Portllo xx, Arambarri xx, Fajr xx, Kenedy xx, Molina xx, Mata xx


Yedekler: Soria, Cucurella, Suarez, Jason, David Timor, Rodriguez, Hugo Duro


Teknik Direktör: Jose Bordalas


Sarı kart: Hosseini (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İHA
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