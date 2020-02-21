: UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maç sonucu

21.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:02

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı oynanan karşılaşmalarla başladı. Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir de Portekiz'de Sporting ile karşı karşıya geldiği karşılaşmalarla son 32 turu ilk maçalrı tamamlandı. Peki, Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti. İşte, UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları!

SPORTİNG LİZBON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Sporting, Sebastian Coates'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 44'üncü dakikasında Sportig farkı ikiye çıkardı. Sezon başında Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Sporar yerden düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu karşılaşma ile sonuçlandı. Portekiz temsilcisi Sporting ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başladı. Karşılaşmanın 51'inci dakikasında Luciano Vietto sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bir anda Mert Günok ile karşı karşıya kalan 10 numaralı yıldız, Mert'in üzerinde aşırttığı topu ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşmanın 77'inci dakikasında sol kanattan yapılan ortaya Demba Ba topa vurmak istediği sırada, Fenerbahçe'de de forma giyen Neto'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Edin Visca düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.

Maç sonucu: Sporting Lizbon 3 - 1 Medipol Başakşehir

UEFA AVRUPA LİGİ TOPLU SONUÇLARI

Rangers 3 – 2 SC Braga

Wolverhampton Wanderers 4 – 0 RCD Espanyol

VfL Wolfsburg 2 – 1 Malmö FF

AS Roma 1 – 0 KAA Gent

APOEL Nicosia 0 – 3 FC Basel

Bayer 04 Leverkusen 2 – 1 FC Porto

AZ 1 – 1 LASK

Olimpiakos 0 – 1 Arsenal

Sporting Lisbon 3 – 1 Başakşehir

FC Kopenhag 1 – 1 Celtic

CFR 1907 Cluj 1 – 1 Sevilla FC

Getafe CF 2 – 0 Ajax

Club Brugge 1 – 1 Manchester United

Shakhtar Donetsk 2 – 1 Benfica

Eintracht Frankfurt 4 – 1 Red Bull Salzburg

Ludogorets 0 – 2 Inter

UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 TURU RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN?

26 Şubat 2020 – Çarşamba

20:00 Braga – Rangers

27 Şubat 2020 - Perşembe

20:55 Basel - APOEL Nicosia

20:55 Malmö - Vfl Wolfsburg

20:55 AA Gent-Roma

20:55 Espanyol - Wolverhampton-

20:55 Porto - Bayer Leverkusen

20:55 LASK Linz - AZ Alkmaar

23:00 Manchester United - Club Brugge

23:00 Inter - Ludogorets Razgrad

23:00 Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt

23:00 Benfica - Shakhtar Donetsk

23:00 Celtic - FC Copenhagen

23:00 Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon

23:00 Ajax - Getafe

23:00 Sevilla - CFR Cluj

23:00 Arsenal -Olympiakos

Haber Videosu